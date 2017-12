Rainha Elizabeth visita set de gravações de 'Game of Thrones'

A rainha Elizabeth visitou nesta terça-feira, 24, o set de gravações da série Game of Thrones, da HBO, na cidade inglesa de Belfast.

A monarca de 88 anos se encontrou com alguns atores da saga, ente eles Maisie Willians, Kit Harington e Lena Headley. A rainha, que não quis se sentar no trono, apenas posou para fotos ao lado do objeto de ferro utilizado na série pelo governante dos Sete Reinos. Ela também conheceu os figurinos da série.

Game of Thrones é a série mais vista da história do HBO. De acordo com a revista americana Vulture, o programa ultrapassou The Sopranos e atingiu a média de 18,4 milhões de espectadores por semana.