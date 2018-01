Raí mostra legado da Olimpíada em Londres, pelo GNT

Alalaô. Foi viajando pelo Deserto do Saara, no Marrocos, que Glória Maria deu de cara com Mama (foto), que mora em um vilarejo em Casbá Ait Bem Haddou. Cidades fantasmas com casas de barro abrigam algumas famílias no meio do nada. O Globo Repórter mostra hoje.

'O Começo da Vida', documentário de Estela Renner sobre a importância do afeto e da convivência com os filhos desde o princípio da vida, alcançou o primeiro lugar na lista de Top Filmes do iTunes.

Produzido pela Maria Farinha Filmes, O Começo da Vida, em cartaz nos cinemas, já está no Netflix, o que endossa o fôlego do título em ser consumido em variadas plataformas ao mesmo tempo.

O novo ‘Estúdio I’, de Maria Beltrão, só estreia dia 27. Inicialmente previsto para a próxima segunda, o programa como novo cenário foi adiado em razão dos sucessivos depoimentos em torno do impeachment que têm invadido seu horário, nas tardes da GloboNews.

Samuel Rosa, Sandra de Sá e Mumuzinho estarão no SuperStar neste domingo, como jurados especiais do TOP 10. O voto de cada um valerá 3% na soma com os votos do júri oficial e do público.

Caetano e Gil serão vistos em 27 de junho, às 21h, pelo Canal BIS, em cenas do DVD Multishow ao Vivo – Dois Amigos, Um Século de Música. A produção eterniza a turnê nacional que celebrou os 50 anos de carreira dos dois.

PC Siqueira, youtuber e VJ, vai corrigir seu estrabismo em cirurgia marcada para o dia 11. Ficará pelo menos dez dias afastado e gravará os vídeos seguintes de óculos escuros.

Além dos presidentes da Anatel, João Rezende, e da Ancine, Manoel Rangel, presenças sempre certas na ABTA, feira da Associação Brasileira de TV por Assinatura, a edição deste ano também receberá o ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. De 29/6 a 1.º/7.

‘Eu Sou Franky’,em seu último episódio da 1.ª temporada, levou a Nickelodeon à liderança entre os canais pagos infantis no dia 27, às 19h.

+ de 9 milhões

passaram pelos canais SporTV nos 10 primeiros jogos da Copa América; a marca lidera o ibope esportivo durante as transmissões e a TV paga em 80% das partidas