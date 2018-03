Rafinha Bastos pode pagar R$ 100 mil a Wanessa Camargo

SÃO PAULO - Rafinha Bastos pode ter que pagar até R$ 100 mil reais de indenização à cantora Wanessa, em processo movido pela cantora e seu marido Marcus Buaiz, após piada feita pelo humorista durante o programa CQC.

Uma das advogadas da empresa que defende o casal, Fernanda Parodi, afirmou que este valor é uma estimativa do que deve ser pago no processo por danos morais aberto nesta quinta-feira, 13, por Wanessa e Buaiz e que pode ser decidido pelo juíz para mais ou menos. De acordo com o jornal O Diário de S. Paulo, a cantora doaria a quantia à caridade. Além desta causa indenizatória, uma queixa criminal por injúria será aberta contra Rafinha Bastos.

A acusação de danos morais é por conta de uma piada feita por Rafinha Bastos no CQC de 20 de setembro. Após comentário de Marcelo Tas sobre como Wanessa Camargo estava "bonitinha" grávida, Rafinha emendou: "eu comeria ela e o bebê".

Na semana passada, o apresentador foi suspenso do programa por tempo indeterminado e os colegas de elenco do CQC foram proibidos pela emissora de falar sobre o assunto até que uma posição oficial fosse tomada. Desde então, Rafinha Bastos vem divulgando, por meio de seu Twitter, vídeos, fotos e comentários, debochando sobre a situação.

Nesta terça-feira, Rafinha Bastos anunciou que pediu demissão à Band. Em comunicado, a emissora revelou que "está analisando o assunto internamente".

(Atualizado às 15h26 para acréscimo de informações)