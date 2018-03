Rafinha Bastos não come 'fraldinha' nem 'baby' beef em vídeo sobre polêmica

SÃO PAULO - O humorista Rafinha Bastos continua ironizando sua suspensão do programa CQC. Após colocar fotos no Twitter em que aparecia se divertindo com mulheres com a tela da televisão ao fundo mostrando o programa, Rafinha fez um vídeo em que conversa com um amigo dentro de uma churrascaria.

No vídeo, quando o garçom lhe oferece carnes, ele brinca com o nome de alguns cortes, como fraldinha e baby beef, fazendo alusão à frase "Eu comeria ela... e o bebê" proferida por ele durante o programa sobre a cantora Wanessa Camargo, que está grávida.

Rafinha foi suspenso da atração após a polêmica por tempo indeterminado, de acordo com a Rede Bandeirantes, e seus colegas foram proibidos de falar sobre o assunto. Ainda assim, Marcelo Tas, chefe da bancada do CQC, comentou em seu Twitter na terça-feira sobre as piadas que o comediante tem feito do próprio caso. "Hahaha engraçado, mas a Monica dá de 10 nessas "mina", meu ". Já o colega Rafael Cortez, um dos repórteres da atração, disse que Rafinha faz falta e que "como qualquer um de nós, acerta e erra".

Danilo Gentilli, também se manifestou, embora sem declarar que falava do colega. Durante o programa, na segunda-feira, publicou em seu Twitter: "Se precisarem de mim estarei ali no banheiro vomitanto". No Agora É Tarde desta quinta-feira, 6,comentou enquanto conversava com a banda Restart sobre artistas que riem de si mesmos: "Isso no Brasil é raro, alguém que é alvo de piada e se diverte com a piada e não liga", disse. Ele participa, ao lado de Oscar Filho e do próprio Rafinha, de vídeo sobre a suspensão do colega.

O humorista Rafinha Bastos deverá contunuar ausente do CQC da próxima semana.