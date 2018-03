'Rafinha Bastos está suspenso do CQC por tempo indeterminado', diz Band

A assessoria de imprensa da Band informou no início da tarde desta segunda-feira, 3, que ainda não sabe quanto tempo vai durar a suspensão do humorista Rafinha Bastos, do CQC. Segundo informações da emissora, a produção do programa ainda está definindo quem o substituirá na bancada. Bastos acabou suspenso da atração depois de uma piada com a cantora Wanessa Camargo na edição do último dia 19 de setembro.

Segundo informações da Band, a bancada do CQC não ficará vazia. Monica Iozzi, repórter do programa, deve se sentar ao lado de Tas na noite desta segunda-feira. Além de Mônica, a direção do CQC estuda a possibilidade de montar um rodízio com outros repórteres da atração: Danilo Gentili, Rafael Cortez, Oscar Filho e Felipe Andreolli.

A polêmica envolvendo Rafinha começou no dia 19 de setembro. Quando Marcelo Tas mencionou que a cantora Wanessa Camargo estava uma gracinha grávida, Bastos replicou: "Eu comeria ela e o bebê". A declaração gerou muita repercussão. A frase causou indignação em muitas pessoas, entre elas Marcos Buaiz, marido da cantora, e Ronaldo, amigo e sócio dele na empresa "9ine". Rafinha acabou sendo suspenso do CQC "por tempo indeterminado".

Marcelo Tas, Marco Luque, Danilo Gentili, Rafael Cortez, Monica Iozzi, Oscar Filho, Felipe Andreolli e o diretor do programa, Diego Barredo, não estão se manifestando sobre o caso, a pedido da direção da Band.

Rafinha, que tem mais de 3 milhões de seguidores no Twitter e constantemente se manifesta na rede social, não se pronunciou sobre o caso. A última postagem feita pelo humorista aconteceu no último sábado, 1°, quando escreveu: "Tem como eu bloquear o recebimento de tweets que contenham as palavras 'otário', 'idiota', 'matar' e 'Bieber'?", disse.