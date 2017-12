Rafinha Bastos apresentará reality show da Netflix

Rafinha Bastos e Anderson Silva serão os apresentadores brasileiros de um time de 20 profissionais escalados em diferentes países para um game/reality show gigante em produção para a Netflix. Com tradução para mais de 10 países, o programa é inspirado no The American Ninja Warrior, sucesso na TV americana, derivado de uma série da TV japonesa, e será gravado em julho, nos Estados Unidos. Os competidores são testados em agilidade, força e outras habilidades em diferentes estágios. Até lá, o Multishow já terá exibido a série de stand up gravada por Rafinha em várias cidades brasileiras: com 20 episódios, Tá Rindo de Quê estreia em 9 de maio, logo após o Tudo Pela Audiência.

Na cozinha. Em Tempero Secreto, 1ª série sobre gastronomia do GNT – de ficção, bem entendido – André Bankoff é Nuno Navarro, chef de cozinha que se acha demais e inveja o sucesso de Cecília, papel de Alessandra Maestrini, a protagonista. Estreia amanhã, às 23h30.