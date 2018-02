Rafinha Bastos: apresentador do CQC (Band) Bastidores da Comédia "O filme conta um pouco da história do comediante americano Jerry Seinfeld. E é um documentário muito interessante, porque mostra como ele constrói seus shows de comédia stand up" Tiros em Columbine "Esse filme é um protesto (contra o belicismo americano). Gosto, pois me identifico com o (diretor) Michael Moore. Ele faz jornalismo irônico, bem-humorado, assim como eu, no Proteste Já, do CQC" Super Size Me "Esse outro documentário questiona a cultura do junkie food. E é legal. O CQC se inspirou nesse filme para fazer um quadro. Em vez de junkie food, eu fiquei um mês comendo só os itens da cesta básica"