Rachel McAdams fará segunda temporada de 'True Detective'

Os atores Rachel McAdams, Taylor Kitsch e Kelly Reilly foram confirmados na segunda temporada de True Detective, que estreia na HBO, no ano que vem. O trio reforçará o time da nova fase da série, desta vez protagonizada por Colin Farrell e Vince Vaughn, anunciados anteriormente como substitutos de Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Os oito novos episódios já começaram a ser gravados na Califórnia.

Agora, a trama terá foco em três policiais e um bandido que precisarão lidar com uma rede de conspiração em torno de um assassinato. Colin Farrell encarna Ray Velcoro, um detetive dividido entre os chefes corruptos de seu departamento e a máfia local, que lhe dá dinheiro. Já Vaughn interpreta Frank Semyon, um criminoso sob o risco de perder todos os negócios quando seu sócio é morto.

Rachel será Ani Bezzerides, uma detetive do Condado de Ventura, que baterá de frente com os colegas de trabalho por ser muito ética. Taylor Kitsch vive Paul Woodrugh, um veterano de guerra e patrulha de estradas que teme a repercussão de um escândalo que nunca aconteceu. Kelly Reilly dará vida a Jordan, mulher do Frank, ex-atriz e sócia do marido nos negócios.