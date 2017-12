Quiz: Quem é o autor da frase, Donald Trump ou Frank Underwood, de 'House of Cards'?

Frank Underwood está de volta. O político e presidente fictício dos Estados Unidos, protagonista da série House of Cards, volta às telinhas do serviço Netflix nesta sexta-feira, 4, com o desafio de se garantir como candidato do partido democrata. Inescrupuloso, sem caráter, o personagem vivido por Kevin Spacey tem tino para frases de efeito e uma visão pouco usual de política.

Curiosamente, na vida real, o candidato da vida real, Donald Trump, que quer ser o escolhido pelo Partido Republicano, tem suas frases polêmicas. Teste, abaixo, seus conhecimentos sobre os dois. E nos diga, afinal, quem disse a frase: Donald Trump ou Frank Underwood?