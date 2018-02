Quinta temporada de 'Downton Abbey' foca no conflito com a modernidade

“O mundo está mudando”, avisa Lady Edith (Laura Carmichael) em um dos episódios da quinta temporada de Downton Abbey, que o GNT começa a exibir no próximo sábado, às 22h30. Na nova fase da série criada por Julian Fellowes, ambientada em 1924, os tempos modernos batem ainda mais de frente com a tradição e conservadorismo da família Crawley, que vive dramas em meio ao luxo em um palacete no interior.

Já na estreia, uma reviravolta na política britânica terá uma rebarba para Lord Grantham (Hugh Bonneville), um dos mais resistentes às novidades. Com a eleição de um partido trabalhista, a relação com os empregados muda. Mr. Carson (Jim Carter), o todo-poderoso dos funcionários de Downton, vira representante da comunidade e precisa discutir questões com o patrão que envolvem o terreno da propriedade, deixando o aristocrata nervoso em uma sequência de cenas.

Quem se revolta com sua condição é Daisy (Sophie McShera). A jovem ajudante de cozinha retoma os estudos com Sarah Bunting (Daisy Lews), professora da região informada com os privilégios dos mais ricos, que também vai movimentar a trama. Além de provocar a ira de Lord Grantham ao longo dos episódios, ela vai mexer com o coração de Tom Branson (Allen Leech), viúvo desde a terceira temporada. Com tendências revolucionárias, ele voltará a ter dúvidas se permanece na casa dos Crawley.

A ousadia vai ficar por conta de Lady Mary (Michelle Dockery). Ainda divida entre dois amores após ficar viúva, a filha mais velha de Lord Grantham vai romper com o comportamento da moças ricas da época enquanto escolher com qual pretendente fica. As atitudes incomodarão a matriarca Violet (Maggie Smith), que faz todos manterem a pose e as tradições. Ela, porém, vai surpreender a todos com um amor do passado.

No ano passado, houve especulação sobre a participação de George Clooney. Em vez de participar o especial de Natal, que encerrou a temporada de 2014, ele apenas faz uma ponta nos vídeos Text Santa, feitos para a internet, em que os personagens surgem de maneira bem diferente. A sexta etapa de Downton Abbey será rodada este ano.