Quinta temporada de Brothers and Sisters estreia nesta quarta-feira

Após o terrível acidente que abalou os Walker, a quinta temporada da série Brothers and Sisters, que estréia nesta quarta-feira, 16, dá um salto de um ano no tempo, e mostra a situação da família após o acidente.

Justin (Dave Annable) volta após uma temporada no Iraque e acaba provocando a reunião da família. Kitty (Calista Flockhart) sofre com a situação do marido Robert, em coma. Sônia Braga aparece como Gabriela Laurent, a mãe de Luc (Gilles Marini), que tem um relacionamento com Sarah Walker (Rachel Griffiths). Em sua chegada, Gabriela diz que vai tentar estreitar os laços com o filho.

O quinto ano da série traz ainda outras mudanças. Luc Laurent fará parte do elenco fixo. Pedro Pascal será Zach, um veterano de guerra desabrigado que recebe apoio de Justin. Rebecca (Emily VanCamp) deixa a atração e deve aparecer em apenas três episódios.

O primeiro episódio, De volta para casa vai ao ar nesta quarta-feira, 16, às 23h no canal pago Universal Channel, com horário alternativo aos domingos, às 19h. Nos Estados Unidos, a quinta temporada começou a ser exibida em setembro de 2010 na rede ABC.