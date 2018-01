Quem será o próximo?

O presidente da MTV, André Mantovani, costuma comparar os voos solos dos ex-VJs da casa - rumo a outras emissoras - a acidentes aéreos. "Ninguém sobe no avião achando que ele vai cair, mas eles caem e não sobra ninguém", diz. Trágica, a comparação de Mantovanni é posta em xeque toda vez que uma grande rede seduz talentos revelados na emissora musical. Mas nada comparado à rapa que a Record fez recentemente na MTV.

O desfalque começou por Marcos Mion, contratado pela Record para comandar Legendários, nova aposta do canal para o público jovem. O ex-VJ, de quebra, montou um elenco de ex-MTV na atração: João Gordo, Felipe Solari e, por último, a trupe de Hermes e Renato, que fechou contrato na semana passada.

Assédio

Com estreia prevista para março - e podendo ocupar as noites de quarta-feira ou do sábado - Legendários pretende recorrer ao humor escrachado, mas não menos inteligente. E promete não ser ofensivo.

O time ainda conta com o paraquedista Gui Pádua, e com os humoristas Mia Mello e Marcelo Marrom, do grupo Deznecessários.

Vale lembrar que o formato também quase desfalcou o CQC, da Band, e o Pânico, da RedeTV!. Danilo Gentili, do Custe o Que Custar, e Eduardo Sterblitch, o César Polvilho do Pânico, foram sondados, mas preferiram continuar em suas respectivas emissoras, por um gordo aumentinho.

Mantido em total sigilo na Record - e com um orçamento de dar inveja ao restante de programação -, Legendários terá quadros gravados, mas irá ao ar ao vivo, e com todos os integrantes no palco.

A direção-geral já cabe ao apresentador Marcos Mion, que, apesar da promessa de irreverência total, foge das comparações com Pânico, CQC e afins. E aí, céu de brigadeiro à vista?