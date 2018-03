Quem será a top model brasileira?

Élly, Maíra ou Malana? Agora, só três garotas estão na disputa do reality show Brazil's Next Top Model e a final irá ao ar nesta quinta-feira, às 21 horas, no canal Sony. Para assinar o contrato com a Ford Models e estrelar um editorial da revista Vogue, as candidatas terão de atuar, desfilar, fotografar e fazer pose. A primeira prova será gravar um vídeo promocional do reality show. Logo depois, as três finalistas terão dois compromissos: encontrar o editor de moda da Vogue, Giovani Frasson, para uma simulação de capa para a revista, e passar por uma avaliação do diretor da Ford Models, Marco Aurélio Rey. Na prova final, as competidoras reencontram as ex-participantes do Brazil's Next Top Model para um desfile da grife Neon, do estilista e jurado Dudu Bertholini. Na passarela, as modelos terão a companhia da top e apresentadora da atração, Fernanda Motta. Nesta edição, o reality show terá sua final no 12º episódio. O canal apresentará na próxima semana, dia 27, às 21 horas, um programa especial com os melhores momentos da competição, assim como já foi feito na edição americana de Tyra Banks.