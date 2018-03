Quem são os seis resgatados?

O flashforward que mostrou uma discussão entre Kate (Evangeline Lilly) e Jack (Matthew Fox), no fim da 3ª temporada de Lost, foi uma injeção de adrenalina para afastar o marasmo que dominou parte do último ano da série. A cena final manteve alta a expectativa para a estréia do 4º ano, amanhã, às 21 horas, no AXN. O tal do flashforward, que mostra personagens fora da ilha, supostamente resgatados, fez tanto sucesso, que é a chave do início desta nova temporada. Quem abre a sessão futurista é Hugo Hurley (Jorge Garcia). Ele diz em cena: "Sou um dos seis do vôo da Oceanic Air." Ou seja, lança a primeira questão do ano. Quem são os seis personagens que conseguiram sair da ilha? Nos primeiros quatro episódios exibidos nos EUA, cinco personagens aparecem fora da ilha. E essa informação foi mantida em total segredo antes da estréia de Lost nos Estados Unidos. Quando o Estado foi a Los Angeles entrevistar parte do elenco da série, os atores nada podiam dizer. "Durante as gravações dos flashforwards, os fotógrafos que ficam no set para fazer fotos de divulgação da série foram obrigados a se retirar", contou Naveen Andrews, o Sayid. O papo foi em novembro, quando Lost tinha sete episódios gravados. Andrews até quis falar sobre a virada que a história dará nesta 4ª temporada, mas não soube como dizer. "É tão difícil falar algo sem revelar o que eles não querem que a gente revele. Como posso explicar? É impossível! Desculpe", disse o ator. Pouco depois, tentou novamente. "Você saberá que algumas pessoas saíram da ilha, já que as verá no futuro. Como isso acontece, você não verá, mas saberá o que essas pessoas se tornaram", revela. "Para alguns de nós, foi uma virada incrível." Para o personagem de Andrews, a virada foi incrível mesmo. Está tudo no 3º episódio, o melhor da nova safra até agora. Elizabeth Mitchell também conversou com o Estado e, assim como sua personagem Juliet, foi enigmática: "Haverá um flash de Juliet, mas não sei se será back ou forward", disse ela. "Este ano, a cada episódio, todos que estão na ilha participam. E as pessoas continuam vivendo e morrendo - a gente sabe quem vai viver e morrer", afirmou, sem dar detalhes. Há uma única certeza: apesar de deixar mais perguntas no ar, o 4º ano de Lost não vai afastar nem entediar os fãs. Viagem feita a convite do AXN