Quem merece o Emmy?

.

Este domingo, 20, é dia de Emmy. A cerimônia será exibida às 19h30, na Sony, que iniciará a transmissão às 17h30, com a chegada das celebridades. No E! tem o clássico tapete vermelho a partir das 17 horas.

30 Rock lidera a lista de indicações, mas o TV&Lazer acredita que outra comédia merece o Emmy: Flight of the Conchords – 30 Rock já ganhou prêmios demais, não? Já entre os dramas, Breaking Bad é digna da estatueta. Tudo bem que os concorrentes são fortes. Damages apresentou uma 2ª temporada fraca em relação ao ano de estreia e Mad Men recebeu dois prêmios seguidos.

Entre os atores, a torcida vai para Bryan Cranston (Breaking Bad), no quesito drama, e para Jim Parsons, o Sheldon, de The Big Bang Theory, em comédia. Para coadjuvante, a equipe prefere Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) – que está em alta –, mas o prêmio não será injusto se for para Rainn Wilson, o Dwight de The Office. Apesar de William Shatner (Boston Legal) concorrer ao prêmio de coadjuvante em drama, Michael Emerson, o Ben de Lost, merece ganhar – embora o não indicado Josh Holloway, o Sawyer, tenha brilhado mais neste ano.

Entre as atrizes cômicas, Toni Collette tem a torcida do TV&Lazer por mostrar diferentes facetas em United States of Tara que não está em cartaz no Brasil. Já na categoria drama, Elizabeth Moss merece o prêmio por Mad Men, pelo conjunto da obra. Na pele de Peggy, ela brilhou sem nunca receber indicação – e a Patty Hewes de Glenn Close foi muito enganada em Damages. Já entre as coadjuvantes, Pushing Daisies, cancelada tão prematuramente, bem pode ganhar uma estatueta por Kristin Chenoweth. E, por mais que Chandra Wilson e Sandra Oh estejam ótimas em Grey’s Anatomy, Cherry Jones arrasou como a presidente de 24 Horas.

Brian Cranston | 'Braking Bad'

Toni Collette | 'The United States of Tara'

Jim Parsons | 'The Bib Bang Theory'

Elizabeth Moss | 'Mad Men'

Kristin Chenoweth | 'Pushing Daisies'

Neil Patrick Harris | 'How I Met Your Mother'

Cherry Jones | '24 Horas'

Michael Emmerson | 'Lost'