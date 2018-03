As colegas de cena Regina Duarte e Rosamaria Murtinho pensam em alguns possíveis suspeitos. Marco Ricca, Thiago Fragoso, Rodrigo Lombardi e o resto do elenco de O Astro folheiam o roteiro na tentativa de solucionar a pergunta 'Quem Matou Salomão Hayalla?' A resposta ainda é um enigma. O diretor Roberto Talma sofre para manter o sigilo, exigido pelos autores Geraldo Carneiro e Alcides Nogueira. "É gostoso preservar segredos", diz Nogueira ao JT.

Para alimentar o suspense, Talma baixou uma ordem nos estúdios do Projac: "Na sexta-feira, todo mundo precisa estar à disposição.” Rosamaria e o resto do grupo obedecem: "Então, vamos vir sexta. Só te digo uma coisa: a nossa curiosidade é enorme. Nem o meu filho (o diretor Mauro Mendonça Filho) me dá uma 'diquinha', sabe? (risos)", diz Rosamaria. Até Daniel Filho, que interpretou Salomão Hayalla, voltou de Nova York para a gravação especial, horas antes da trama ir ao ar.

Nesse clima investigativo, Rosamaria, intérprete da reprimida tia Madga, é uma forte candidata à assassina de Salomão Hayalla. Afinal, após a morte do empresário, ela revelou à mulher dele, Clô (Regina Duarte), que sempre foi apaixonada por Salomão. E, se não bastasse, na reta final da trama, passou a ajudar o ambicioso Samir (Marco Ricca), irmão de Salomão. Ela, aliás, é quem avisa Samir que Herculano (Rodrigo Lombardi), foragido da polícia, está na casa de Márcio (Thiago Fragoso). Só que o bruxo vai virar pássaro e fugir.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No site da novela, os internautas dão palpites sobre o possível criminoso. Entre os 11 suspeitos, a dupla que lidera o ranking é Samir e Magda, respectivamente, com 30% e 28% dos votos. Logo atrás, aparece Felipe (Henri Castelli), com 10%, mesmo tendo morrido no capítulo de terça-feira. Edwin Luisi, que fez Felipe na versão original, o descarta da lista de suspeitos. Em 1977, Felipe foi o assassino de Salomão. "Acho que quem matou o Salomão foi a Clô”, arrisca Luisi, que gostou do desempenho de Castelli. "No início da trama, ele me pediu conselhos. Acho que ele foi bem."

Porém, vale ressaltar que a repercussão - e as interpretações - de Castelli, Thiago Fragoso (Márcio) e Alinne Moraes (Lili) foram bem fracas comparadas às da primeira trama. Na época, Luisi, Tony Ramos e Elizabeth Savalla, que viveram esses personagens, tiveram uma reviravolta em suas carreiras após O Astro. Mesmo assim, segundo Nilson Xavier, autor do Almanaque da Telenovela Brasileira, o remake deixará marcas. "Seu sucesso abriu precedente para um novo horário de teledramaturgia, num formato diferente", diz. O autor Alcides Nogueira concorda: "Foi uma série ousada, com uma nova linguagem. Queremos fechar a história de maneira que o público fique feliz."

Balanço.É o que também espera a atriz Carolina Ferraz, intérprete de Amanda, que estava há três anos longe das novelas. "Tudo vai ser amarrado no último dia, mas espero que todos gostem”, diz ela. E emenda: "Estou com a sensação de missão cumprida. No início, tive medo de fazer a personagem", referindo-se à sua mocinha Amanda. "Elas (mocinhas) sempre são tachadas de chatas. Então, estudei muito. Às vezes, ficava até as 2 horas da manhã pensando num olhar." O mesmo aconteceu com Thiago Fragoso. "Eu me entreguei por completo. O Astro sempre vai ter um lugar especial no meu coração."

A Globo pretende repetir a faixa das 23h em 2012. Para o horário, Walcyr Carrasco prepara o remake de Gabriela, Cravo e Canela, que já ganhou adaptações para a TV em 1960, na Tupi, e em 75, na Globo (esta última, com Sônia Braga). "Estou relendo toda a obra de Jorge Amado, para captar sua linguagem, o estilo de seus personagens", conta o autor ao JT. E Walcyr vai se inspirar, claro, no livro homônimo do escritor baiano. "Eu li, pela primeira vez, aos 12 anos e nunca esqueci." Para a trama, já estão previstas cenas em Ilhéus e, no elenco, Elizabeth Savalla e Regina Duarte. "Devo muito da minha carreira a Regina. Trabalhamos numa época em que ela já era famosa e eu, um desconhecido."