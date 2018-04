'Quem gosta do passado é museu'

Ele tem cara de vovô fofo e nem tem filhos. Convenceu mais de uma vez no papel de padre e é judeu. Aos 75 anos, Elias Gleizer dribla tendências e cativa a plateia jovem como protagonista de romance bem-sucedido na terceira idade, via Caminho das Índias, a novela das 9 da Globo.

Nascido, Ilicz Gleizer (lê-se Ílitchi), como o revolucionário russo Vladimir Ilicz Lenin, o ator, de ascendência polonesa, teve o nome traduzido na escola.

Por tocar violino, aos 9 anos, entrou para uma orquestra amadora. Mas, como diz, trocou a música por muitas coisas. Foi mecânico de tecelagem e comerciante até ingressar, ainda na adolescência, no Pequeno Teatro de Comédia, de Antunes Filho, e em um teatro da colônia judaica do Bom Retiro, bairro onde nasceu e onde tem casa até hoje.

Em 1960, em seu primeiro espetáculo profissional, O Diário de Anne Frank, interpretou um homem maduro. "Nasci velho", diverte-se. E nas novelas, estreou, em 1964, em Se o Mar Contasse, como um milionário que mandou matar o filho - um dos raros vilões que viveu em 50 anos de carreira.

Bem-humorado, esse corintiano roxo, que adora uma praia e "tira onda" com seu Fusca 1973 pelo Rio, mostra ser bem disciplinado. Depois desta entrevista ao Estado, concedida por telefone às 20h de terça-feira, ia "só comer um sanduíche", para estudar o texto das gravações do dia seguinte, que aconteceriam das 8h30 às 20h. E olha que seu Cadore, o patriarca de Caminho das Índias, não é mero coadjuvante.

Você também sai para dançar e é sacudido como o seu Cadore? Em que vocês se parecem?

No bom humor. Agora não estou dançando mais, mas faço academia três vezes por semana e nado. E fui agora para São Paulo dirigindo.

Faz tempo que não o víamos num papel com boa carga de drama e importância na trama ...

É que gosto mais de comédia. Mas as pessoas esquecem os papéis anteriores. Daqui a seis meses, confundem: 'O Cadore não era aquele louquinho?'.

Às vezes, seu Cadore engasga ao falar. Isso é coisa sua?

Qual é o problema de um espirrar, o outro falar 'saúde' e continuar o texto? A maioria manda parar. Faço questão de continuar gaguejando.

Ao seu lado, papéis secundários têm brilhado, como o das empregadas Ondina (Luci Pereira) e Sheila (Priscilla Marinho)...

Com os outros se sobressaindo, eu também me sobressaio. Às vezes, as pessoas já entram com frio na barriga de contracenar comigo, com o Lima Duarte, com o Stênio Garcia. Então, eu xingo, deixo me xingar e, com liberdade, fica perfeito. E faço questão de passar o texto com quem quiser.

Os diretores ainda dão bronca?

Pô! Mas eu gosto. Falam: 'Assim não dá, Elias. Abaixa o facho (risos)'. Ninguém tem problema de dar ordem pra mim, deixo todo mundo à vontade.

Quantos padres você já viveu?

Minha maior mágoa é que nunca cheguei a bispo. Já fiz padre, sacristão, coroinha, frei... (risos). Acho que dá uns 12. E olha que sou judeu!

E quantos avôs interpretou?

Nasci velho, né? (risos) Com 25 anos, meu primeiro papel (profissional) no teatro foi no Diário de Anne Frank, como pai do (Walter) Avancini, que tinha a mesma idade que eu. Aos 30, na minha primeira novela, fiz um cara maduro. Passávamos tinta branca de sapato no cabelo para deixar grisalho.

O que sente quando o convidam para outro papel desses?

Mas aí eles vêm com aquela conversa: 'Esse padre é diferente'. E falo: 'Por quê? Ele só anda de cueca?' Padre é padre, pô! Mas com essa idade, vou fazer papel de quê? Atleta? Tem que ser na linha do avô.

E você já negou algum papel?

Nunca neguei trabalhar. Um 'não' fica para o resto da vida. Hoje estou fazendo o Cadore, mas ontem, fiz o dono da padaria, com a mesma garra. Não deu certo, mas fiz. Não dá para fazer só personagens marcantes. Às vezes não marca.

Esses personagens preencheram a lacuna por não ser avô?

Sou o único vivo da minha família... O resto, todos casaram e trabalham (risos). Fui mais ou menos casado por duas vezes, não era assim oficial... Mas tenho vários sobrinhos.

De onde vem seu jeitão com crianças?

Tenho um ímã que atrai criança, bêbado e cachorro (risos). E outra: tenho muita paciência.

Chegou a viver algum mocinho?

Não falei que já nasci velho? Nunca fiz galã. Não adianta ter um desejo que não vai conseguir realizar. Ficar no faz de conta? Pra quê?

Mas você foi escolhido bofe do mês em abril...

Mas isso foi gozação. Eles querem que a gente circule com aquela faixa lá na Globo por uma semana. O Humberto Martins não quis ficar nem cinco minutos. Eu circulei três dias! Pra você ver como sou um sujeito paciente (risos).

Alguma vez lhe pediram para mudar o visual ?

Para essa novela, tive que cortar a sobrancelha. Acharam que ela escondia meu rosto.

A impressão que dá é que atores como você não precisam mudar para agradar.

Você tem que ir na onda, tem que se adaptar, sim. Senão fica para trás. Tem tantos atores antigos que dizem: 'Eles não me chamam mais'. Mas eles não querem mudar.

Qual é o segredo para sobreviver na TV?

O maior segredo é gostar de fazer aquilo. E outro é se conformar que o tempo passa. Não pode falar: 'Tenho 70, mas não me troco por dois de 35'. Tem que fazer uma autocrítica, incorporar a calvície, as rugas. Essa é a única profissão que se pode começar com 6 meses de idade e continuar com 90 anos. Não tem velhice.

Qual foi seu papel de maior destaque?

O Cadore. É sempre o último. Quem gosta do passado é museu. Eu estou sempre na frente.