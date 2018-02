Quem é Samantha?

Na série Samantha Who?, a protagonista interpretada por Christina Applegate sofreu um acidente e perdeu a memória. Antes do incidente, Samantha era uma garota que traía, mentia e esnobava os outros. Mas, ao se ver desmemoriada, a moça percebe que era má e decide ser boazinha. O problema é que, às vezes, a porção má de Samantha aparece e ela demora para se dar conta do fato. Isso é possível fora da ficção? Paulo Bertolucci, neurologista "Não totalmente. Ser ético é variável, mas quando se perde a memória, as características são mantidas. Houve um caso de um sujeito que perdeu a memória. Fizeram testes com esse cara e com sua filha. Mostraram aos dois, diversas placas com traços de personalidades e eles apontaram as características que mais se encaixavam no paciente. As respostas bateram. Ele mantinha suas características. Esse caso (de mudança na personalidade) ocorre mesmo só na ficção."