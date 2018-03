Queda de audiência? 'Não é bem assim' "Não acho que há queda de audiência de novela. Tem de tomar cuidado porque, hoje, todo muito fala de audiência analisando só São Paulo. O mercado não vê só São Paulo. Quando a gente fala em PNT (Painel Nacional de Televisão), a coisa não é bem assim. Hoje a audiência é diferente. Tem internet, tem canais pagos... Não podemos enxergar a audiência como enxergávamos há 10 anos. A concorrência é maior. Tem muita gente no mercado fazendo grandes novelas. Tem a Record fazendo novela com sucesso, o SBT, a Bandeirantes. Tudo isso, de alguma forma, mexe com o mercado, mas se você olhar a audiência nacional, a queda não é tão grande assim. Nunca se faturou tanto. O mercado está superaquecido. Essa crise não atingiu de forma violenta a televisão e, a cada dia, a gente vende mais para o mundo inteiro. Você perde um pouco de audiência em São Paulo, mas ganha no Brasil e no mundo. São Paulo é uma cidade mais difícil, mas o Brasil não é só São Paulo."