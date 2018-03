Que Super Vicky que nada...

É uma aranha gigante? Foi essa a primeira coisa que pensei ao ver o robô BigDog, da empresa Boston Dynamics. O andróide é esquisito, tem o tamanho de um dog alemão e consegue subir escadas e montanhas. Nem se for empurrado, ele perde o rebolado - isso com mais de 150 quilos nas costas! O vídeo é um sucesso, mas o que era para ser uma exibição tecnológica virou motivo de piada. Já circula pela rede um vídeo em que dois homens simulam o desengoçado andar do BigDog e fazem o irritante som dele. Agora, o "robô" até consegue brincar no balanço.