'Que Monstro te Mordeu' segue rumo à exportação

Minha Alma Canta. De volta à TV na próxima novela das 7 da Globo, Totalmente Demais, Vivianne Pasmanter celebra aqui o cenário carioca em cena de Linda de Morrer, filme que acaba de entrar em cartaz. No enredo, ela é uma psicótica que cruza o caminho de Emilio Dantas.

A Band rescindiu o contrato assinado com o instituto alemão Gfk, que se prepara para fazer concorrência com o Ibope Media na medição de audiência de TV, segundo publicou o colunista Flávio Ricco, do UOL, na noite dessa sexta-feira. O motivo seria o não cumprimento dos prazos para o início do serviço no País.

A Gfk teve a implementação de seus serviços no Brasil patrocinada por um contrato que somava quatro redes de TV aberta: SBT, RedeTV!, Record e Band, que agora deixa o grupo. A emissora ainda não se pronuncia sobre o fim do acordo.

As Aventuras do Homem Cueca também estará na MIPCom, em Cannes, sob o chapéu da BTVP. A produtora Galáxia Filmes, que vai à feira pela primeira vez, levará a 1ª temporada da série. São 26 episódios inspirados na criação de Felipe Xavier para a rádio Jovem Pan em 1999.

Aqui, As Aventuras do Homem Cueca irá ao ar pela Band. Além de oferecer o pacote pronto para exportação, os produtores procuram parceiros para uma temporada de 13 episódios.

A volta de Cambalacho (1986), novela de Silvio de Abreu, no Viva, segunda-feira, merecerá a publicação do primeiro meme de Tina Pepper (Regina Casé) na véspera, pelas redes sociais do canal.

‘Segunda-feira, te quiero demás’, dirá Tina, mesclando a informação da estreia com um dos trechos de Você Me Incendeia, hit da personagem na época. Às 14h30.

Em ação inédita, a HBO publicará em sua página no Facebook o link do 1º episódio de O Hipnotizador, nova série do canal no Brasil, logo após sua estreia na tela, amanhã, às 21h. É por tempo limitado.

Foi assim que Fábio Porchat surgiu no Instagram e no Facebook, caracterizado como o palhaço suspeito de matar o mágico González, que dá nome à 1ª série do Porta dos Fundos para a TV: estreia em novembro, na Fox.

4 mil convidados, 300 profissionais, 20 dias de produção, 5 meses de pré-produção e mais de 70 artistas fazem a nova safra do ‘Globo de Ouro Palco Viva Axé’, gravado em Salvador para o Viva.

“Sou Flamengo e tenho muitas críticas ao meu time. E você, consegue criticar o governo, candidato ou o partido em que votou?” Léo Jaime NO TWITTER