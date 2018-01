Quarto do pânico

Há quem diga que o reality estreará todinho pronto, e com ganhador devidamente premiado. Outros garantem que não. São oito ou talvez nove participantes. A apresentadora do programa é segredo, assim como o número de episódios. É nesse clima de mistério, para não dizer "casa da mãe Joana", que o SBT estreia amanhã, às 22 horas, Solitários, seu novo reality show.

Formato comprado da Fox, a atração se anuncia como uma experiência em que nove participantes, com idades entre 20 e 40 anos, disputam um prêmio de R$ 50 mil em barras de ouro (coisa de Silvio Santos). Presos em cabines individuais, isolados, os participantes são submetidos a provas que testam limites físicos e psicológicos.

Sem direito a banho, com comida racionada e dormindo no chão, os confinados enfrentam todos os dias provas que dão direito a imunidade e provas de eliminação. Cada cabine é composta de um botão verde e outro vermelho. O verde dá direito a se comunicar com a comandante do programa, um computador - ou melhor, uma voz feminina - chamada apenas de Val. É só ela que os "presos" ouvem. O botão vermelho serve para colocar fim ao sofrimento, é a porta para desistir das provas. O primeiro a apertá-lo em cada prova é o eliminado da vez. Vence o último a desistir.

"Toda segunda haverá três realities no ar. Mas estamos preparados para enfrentar BBB e A Fazenda", aposta o diretor Denis Salles. "Muita gente disse que Solitários já estava todo gravado, mas é mentira."

Salles acredita que o programa poderá durar 14 episódios, mas pode acabar antes. "Depende do número de desistências que tiver por dia."

Entre as provas, 70% delas de resistência, há uma em que os confinados devem permanecer em pé em uma cama de faquir. Aquela, com preguinhos. Ganha quem aguentar mais. Trash? Bem menos que a versão americana, garante o diretor. "Nossos participantes têm humor", conta ele.

Na disputa estão uma modelo gay, uma dançarina de pole dance, um corretor de imóveis, um maratonista, uma ex-moradora de rua, entre outros.