Quantas tragédias mais? Data estelar: Sol e Marte em trígono, Vênus e Plutão em quadratura; Lua míngua no signo de Virgem. Enquanto isso, aqui na nave Terra é propício que nossa humanidade se pergunte a respeito de quantas tragédias ela precisa para finalmente despertar à realidade de que o destino grandioso com que tanto sonha só será possível a partir do momento em que decidir estabelecer laços de cooperação mútua, e nunca mais ser removida desta condição. A modernidade e a busca da independência financeira transformaram as pessoas em baluartes de grosseria e empáfia, ao pretenderem se convencer de que poderiam dispensar a ajuda e colaboração de outrem, já que com dinheiro tudo poderiam. Do ponto de vista cósmico, nossa humanidade vale como unidade, e não como um conglomerado de individuozinhos que se tratam mutuamente como estorvos. Quantas tragédias mais para reconhecer isto? Áries 21/3 a 20/4 Melhor enfiar o violino no saco do que começar uma guerra cujos resultados não seriam, com certeza, os esperados, dado que, no fim, não haveria vencedores, só perdedores. Por isso, ainda que for difícil, melhor engolir a raiva e seguir em frente. Touro 21/4 a 20/5 Se todas as pessoas fossem exatamente iguais, então não haveria conflito algum nos relacionamentos, não lhe parece? Porém, como as pessoas têm visões diferentes a respeito dos mesmos assuntos, é inevitável que haja conflitos. Gêmeos 21/5 a 20/6 Agora é o momento de você ajudar, de se colocar à disposição das pessoas que tiverem perdido a cabeça, dada a complexidade do panorama que devem enfrentar. Preste ajuda desapegadamente, sem ter em vista interesses secundários. Câncer 21/6 a 20/7 É impossível explicar os sentimentos, mas é importante conversar a este respeito, manifestando o mais sinceramente possível o que se sente a respeito de um relacionamento em especial. Abrir o coração é também um ato de purificação. Leão 21/7 a 20/8 Há uma oportunidade magnífica para todo mundo fazer a sua parte e dar fim a certos conflitos que perderam seu sentido faz muito tempo, mas que vêm sendo sustentados por pura teimosia, ainda que por isto se cause dor desnecessária. Virgem 21/8 a 20/9 Se a ajuda dependesse de as pessoas disporem de tempo para oferecê-la, então esta nunca aconteceria. O momento de ajudar é, também, um momento de sacrifício, pondo de lado assuntos aparentemente mais urgentes em benefício de outrem. Libra 21/9 a 20/10 A felicidade é uma decisão, independe de circunstâncias. Porém, para que a decisão seja efetiva, a alma precisa enfrentar e dominar todas as próprias fraquezas que boicotam a decisão feliz. Isto é mais fácil dizê-lo do que fazê-lo. Escorpião 21/10 a 20/11 O valor de uma amizade se comprova na hora da necessidade, sendo nesta que se confere, também, a diferença entre os bajuladores e os verdadeiros amigos, já que os primeiros somem sem deixar rastros quando a coisa aperta. Sagitário 21/11 a 20/12 É hora de aparar as arestas emocionais, e fazê-lo com sumo cuidado e carinho, pois se a coisa degringolar em patadas e palavras duras, em vez de serem aparadas, as tais arestas ficariam cada vez mais pontudas e cortantes. Capricórnio 21/12 a 20/1 Quando a amizade é verdadeira, sua força sobrevive a todo e qualquer conflito, mesmo que no auge destes se tenham dito palavras insensatas ou tomado atitudes nada razoáveis. A amizade sobrevive porque é mais forte do que tudo. Aquário 21/1 a 20/2 Quando a coisa aperta, é inevitável tomar um susto. Porém, o tempo que sua alma permanecerá assustada não depende do teor das circunstâncias, mas da maneira, sábia ou tola, com que você administrar a situação toda. Peixes 21/2 a 20/3 Os conflitos se resolvem fazendo os ajustes requeridos pela convivência das diferenças. Porém, as pessoas fazem de conta que os conflitos são declaração de guerra, e que as diferenças deveriam ser anuladas com alguém esmagando outrem.