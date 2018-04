Quando não adianta nem se queixar ao bispo Murilo Rosa é o Wolverine da Glória Perez, arma secreta da qual ela já lançou mão em América, quando deslocou a trama para o par que ele fazia com Eliane Giardini, o peão Dinho e a viúva Neuta. O bom da arma secreta de novela é que ela pode ser inventada na hora do vamos ver, quando os planos não tiveram o efeito esperado. Não que Caminho das Índias estivesse precisando ser salva, mas não deixa de ser bem acertada a decisão de criar uma outra força masculina além do Raj (Rodrigo Lombardi), depois que o Bahuan (Marcio Garcia) foi de vez para o lado negro da Força.