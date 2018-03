Quando fala o coração de um filho

Maysa nasceu na Globo com pinta de medusa, projeto de mil vertentes. Alegria da Globo Marcas - braço que licencia produtos da emissora - a minissérie surgiu maior que a telinha, com promessas de lançar trilhas sonoras, longa-metragem, livros de fotos, biografias, discos antigos, CDs com músicas não gravadas, exposições, espetáculos...

Entre seus frutos está o DVD de Maysa - Quando Fala o Coração, que chega às lojas em um box com três discos. Além dos nove capítulos da minissérie, dirigida pelo filho da cantora, Jayme Monjardim, o lançamento traz extras preciosos em um disco exclusivo.

Nele, há várias imagens da Maysa real, gravações de seu cotidiano, como cenas de seu casamento com André Matarazzo e da relação com o filho, além de musicais, é claro, muitos musicais.

Há também imagens de alguns dos shows internacionais da cantora e uma entrevista dela. Entre os extras estão ainda uma espécie de diário de bordo de Jayme Monjardim e takes dos bastidores da minissérie. No making of dos musicais - a melhor parte da produção - são impressionantes os cuidados com figurino e maquiagem da atriz protagonista, Larissa Maciel, e o tratamento de fotografia do craque Afonso Beato.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Criticada por romancear demais a conturbada vida da cantora, Maysa encantou o público e revelou fatos curiosos sobre a musa da fossa. Olhar de um filho sobre a mãe diva incompreendida? Pode ser, mas vale pela riqueza de detalhes da produção, pelo cuidado com as imagens, resgate musical e pelo dramalhão mexicano que foi a vida real dessa grande mulher.