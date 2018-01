Qual é mesmo a música da novela ?

Meme, para quem não sabe, é o nome de uma modinha virtual. Exemplo: aquela brincadeira de tirar fotos com capas de discos no rosto e divulgá-las na internet foi um. É sempre assim: alguém tem uma idéia, espalha, e pede para outras pessoas copiarem. O meme da hora é mudar a música de abertura de novelas da Globo. Já foram feitos dois trabalhos: para Deus nos Acuda, que mostra uma lama engolindo um monte de gente, usou-se como trilha a canção Merda, do Mombojó (a ironia é ótima). Para a psicodélica abertura de Malhação, Cores Bonitas, do Bidê ou Balde. Sem sacanagem: elas ficaram bem melhores.