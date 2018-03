Quadro do 'Zorra Total' pode ser tirado do ar

A Secretaria de Assuntos da Mulher do Sindicato dos Metroviários de São Paulo vai formalizar à TV Globo nesta quarta-feira, 5, o pedido para retirar do ar o quadro Metrô Zorra Brasil do programa Zorra Total. Segundo a secretaria, há incitação clara de assédio sexual às mulheres.

No principal quadro do Zorra Total, veiculado aos sábados à noite, a personagem Janete (Thalita Carauta) conversa com sua amiga, a transexual Valéria (Rodrigo Sant'Anna), num vagão de metrô lotado. Todos os episódios terminam com um homem que se aproxima, se encosta e abusa de Janete.

Ainda de acordo com a secretaria, a iniciativa faz parte de uma campanha contra o assédio sexual. Em nota, a TV Globo afirmou que o humorístico não teve como objetivo incitar qualquer tipo de violência, principalmente contra a mulher, que sempre defendeu em campanhas de conscientização. Leia abaixo, na íntegra, a nota da TV Globo:

"O Zorra Total é um programa humorístico cujos quadros trazem situações fictícias dissociadas da realidade. O quadro em questão não incita qualquer comportamento, muito menos a violência contra a mulher. Seu objetivo é entreter o telespectador, no que, acreditamos, é bem-sucedido. A TV Globo se orgulha de ser um veículo de comunicação que sempre defendeu os direitos da mulher em campanhas de conscientização, no seu conteúdo jornalístico e nas ações de responsabilidade social veiculadas em suas obras de dramaturgia."

Matéria editada às 20h20 para acréscimo de informações