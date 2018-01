Quadro de saúde de Chico Anysio continua estável

SÃO PAULO - O Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro, informou nesta quinta-feira, 5, que o humorista Chico Anysio, de 80 anos, permanece internado com quadro de saúde estável.

Chico está internado no CTI e respira com o auxílio de aparelhos.

Ele deu entrada na unidade no dia 22 de dezembro do ano passado, com febre, causada por uma pneumonia.

A pneumonia está controlada e, aos poucos, a sedação é reduzida para retirar respirador. Ainda não há previsão de alta.