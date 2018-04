Público opta por eliminar transexual na 1ª rodada do BBB11

O público preferiu reduzir o nível de polêmica da 11ª edição do Big Brother Brasil. Cm 49% dos votos, foi eliminada do reality show nesta terça (18) a transexual Ariadna, uma cabelereira de 26 anos. Ao sair do confinameto da casa, ela se disse orgulhosa de ter sido a primeira candidata transexual a participar da atração da TV Globo.

Na primeira disputa para não sair da casa, a carioca Ariadna, que mora no bairro de Realengo, enfrentou a bailarina paulista Janaína e o jornalista baiano Lucival. Ela recebeu 24% e ele 27% dos votos.

A presença de Ariadna foi apontada antes do início do programa como uma das principais promessas de polêmica da atração, programada para eleger seu campeão em 29 de março. O vencedor desta edição vai faturar R$ 1,5 milhão.

Antes de sair da casa, Ariadna revelou aos outros concorrentes que é transexual. Depois que ela os deixou, houve conversas a respeito da 'novidade'. Igor garantiu não ter percebido nada e garantiu que, mesmo se soubesse, não a trataria diferente. Já Natália, que é analista criminal, afirmou que Ariadna teve muita coragem para fazer esta 'confissão' na frente de milhões de espectadores.