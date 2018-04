Psiquiatra nada convencional

O australiano Chris Vance é o novo dr. House do pedaço, com uma pitada de dr. Castanho - isso mesmo, o personagem de Stênio Garcia em Caminho das Índias -, no drama da Fox, Mental, que estreia nesta quarta-feira, às 22 horas. Mas não se engane, pois mesmo com essas comparações, Mental é uma série com roteiro bem diferente e foi gravada em Bogotá, na Colômbia, nos estúdios da Fox Internacional, e terá estreia mundial quase simultânea em 35 países.

"A série se passa em uma instituição psiquiátrica e meu personagem, Jack Gallagher, entra para a equipe e ele adota métodos nada convencionais para tratar seus pacientes", contou ao Estado o protagonista da atração, Chris Vance, em passagem pelo País.

"Jack é divertido, aberto e faz qualquer coisa pelos interesses de seus pacientes", fala o ator. E, por "qualquer coisa", entenda-se aterrorizar, com seus métodos, a vida da diretora do hospital Nora Skoff -Annabela Sciorra (Sopranos) -, ex-namorada do moço.

Vance diz que Mental já começou com uma temporada completa, de 13 episódios. "Esse formato já sustenta os episódios sem um piloto, por essa junção de Estados Unidos com América Latina", comenta o ator, que achou o esquema bem interessante. "Trabalhamos com duas culturas e havia a barreira da língua."

Vance morou durante 5 meses e meio em Bogotá. "Para mim, no âmbito pessoal, foi uma jornada incrível. Conheci muito sobre a cultura da América Latina, pois nunca havia estado aqui."

Antes de começar Mental, Vance participou da 3ª temporada de Prison Break, em seu primeiro trabalho em Nova York. "Os caras são os melhores da área. Robert Knepper (o T-Bag) é um ator fenomenal. Eles são todos muito profissionais e foi muito divertido estar com eles. Não imagino outro grupo que pudesse ser mais receptivo", lembra Vance, que gostou da experiência também por outro motivo. "Tive de fazer coisas que nunca havia feito na vida, como saltar através de janelas, ficar pendurado em um helicóptero", diverte-se Vance, que, além de atuar, também escreve séries e romances.