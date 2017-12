Próxima novela das 9 questiona limite entre bem e mal

Qual é a Regra do Jogo, afinal? O título da próxima novela das 9, primeira história de João Emanuel Carneiro após Avenida Brasil, questiona o limite entre o certo e o errado, o bem e o mal, de assaltar um banco a furar fila no mercado ou estacionar em local proibido. Alexandre Nero volta à cena como protagonista do horário, agora como Romero Rômulo, um ex-vereador tratado como herói do povo que, ao que tudo indica, não é quem parece. Sua especialidade é reintegrar à sociedade pessoas marginalizadas, ex-criminosos. Mora mais ou menos, na zona sul do Rio, onde está também a estelionatária Atena (Giovanna Antonelli).

Mas o foco principal está no Morro da Macaca, comunidade que deu certo e onde muita gente sente vontade de morar. E tem Zé Maria, Tony Ramos, que jura inocência, mas vive a fugir da polícia. Conhecido como um bandido, é ex-companheiro de Adisabeba (Susana Vieira), trocada por Djanira (Kassia Kis Magro), com que vivia até ser obrigado a cair no mundo. Zé Maria é pai de Juliano (Cauã Reymond). Estreia no fim de agosto.