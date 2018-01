Próxima novela das 9 presta homenagens a autores veteranos

A próxima novela das 9 da Globo, ainda chamada provisoriamente como Sagrada Família, de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, prestará uma série de homenagens a autores veteranos. Ruty Raquel vira uma só personagem em referência às gêmeas criadas por Ivani Ribeiro em Mulheres de Areia. Haverá ainda um senador batizado como César Venturini, homenagem a Cassiano Gabus Mendes, pelo Dom Lázaro Venturini que Lima Duarte fazia em Meu Bem Meu Mal. E o marqueteiro Pascoal Ferretto, por fim, será um tributo a Silvio de Abreu, diretamente da família Ferretto (da matriarca Filomena/Aracy Balabanian) de A Próxima Vítima. Ainda não há atores certos para tais papéis.

Por falar em Ruth e Raquel, Mulheres de Areia está escalada para mais uma reprise no canal Viva.

De volta à Globo, Lauro César Muniz poderá, enfim, ter seu nome verbalmente citado quando o Vídeo Show reprisar cenas de suas novelas. Nos últimos dez anos, enquanto esteve na Record, seu nome aparecia, no máximo, em caracteres discretos.

Lauro César deve supervisionar o texto de Trem Bom, primeira novela de Mauricio Gyboski, ex-colaborador de Aguinaldo Silva, para a faixa das 18h. Lauro também trabalha em uma minissérie biográfica de Carlos Gomes.

Infraestrutura teen. Três câmeras se debruçam sobre Julia Konrad, sob o olhar de Nicolas Prattes, para registrar com detalhismo o momento em que a personagem Ciça volta do coma e encontra Rodrigo aos pés do leito em Malhação: Seu lugar no Mundo. No ar, hoje.

Futebol americano da NFL é menu que merece atenção na ESPN, desde ontem, com a volta da temporada da liga profissional dos EUA.

Com um pacote de direitos que inclui cerca de 7 jogos semanais, além dos playoffs e da final, o Super Bowl, com exclusividade na TV paga, o canal promete cobertura multiplataforma, da TV à web.

O Mundo Segundo os Brasileiros, da Band, ganhará um programa dentro do programa, devidamente patrocinado. A Jeep banca dez minutos de produção em cada uma das quatro próximas edições, a partir de hoje, todas feitas dentro do País, como se fosse “O Brasil segundo os brasileiros”.

Manaus, Porto Alegre, Recife e Rio serão os destinos traçados no programa da Band, no ar às 23h30.

O Ibope Media, segmento do instituto que mensura audiência e comportamentos de TV, passa a se chamar oficialmente Kantar Ibope Media, associando ao nome a grife do instituto britânico que adquiriu essa divisão no Brasil e na vizinhança da América Latina.

Sabrina Sato embarca hoje para os Estados Unidos, onde grava cenas para o seu programa na Record e testa seu inglês – ainda que seja em Orlando.