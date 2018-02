Próxima novela das 7 terá capítulo zero para a web

Em uma ação inédita, a Globo planeja produzir, e exibir na internet, um capítulo zero para Totalmente Demais, próxima novela das 7. Outra ação da produção que demonstra a boa vontade da casa em usar a internet a seu favor é um reality show produzido a partir de um ponto do enredo – o concurso de beleza que fará de Marina Ruy Barbosa uma top, na capa da fictícia revista Totalmente Demais, dirigida pela personagem de Juliana Paes. Menina vinda do interior após ser assediada pelo padrasto, a personagem de Marina vai vender balas no semáforo e será notada pelo personagem de Fábio Assunção, eterno affair de Juliana Paes na história. O texto é de Rosane Svartman e Paulo Halm, autores da atual temporada de Malhação.

Salão de intrigas. Alessandra Ambrósio, Camila Queiroz e Guilhermina Guinle ensaiam com a diretora de Verdades Secretas, Mariana Richard, a gravação da cena em que Carolina (Drica Moraes) encontra as ex-mulheres de Alex (Rodrigo Lombardi) no salão de beleza. No ar hoje.

Fenômenos paranormais são o foco do docu-reality que inaugura a produtora Intro Pictures, novo batismo da Ioiô Filmes. A mudança de nome da empresa se justifica pela chegada de novos sócios, como Lucas Vivo, presidente da argentina Navajo Films e ex-grupo Claxon.

Paranormal, série em 13 episódios, acompanha a investigação de fenômenos, por Rosa Maria Jaques e João Tocchetto, sem permissão para efeitos especiais. Falta negociar o canal de exibição.

O canal Viva passa a exibir o Prêmio Extra, do jornal homônimo, do grupo Globo, que contempla os melhores do ano na TV. O canal registrará a cena para exibir posteriormente, mas, a exemplo do Prêmio de Música, deverá promover uma transmissão ao vivo pela web.

Dos 16 canais que o SporTV terá durante a Olimpíada, 13 deles estarão no final do line up, junto aos canais de pay per view.

Dos três SporTV já conhecidos pelo público, em posições estratégicas, o 1 e o 2 exibirão as modalidades de maior interesse ao vivo, enquanto o terceiro será uma espécie de guia, informando o espectador sobre as modalidades em exibição nos canais extraordinários para a Rio 2016.

A estreia de ‘É de Casa’, novo programa da Globo nas manhãs de sábado, derrubou a audiência do horário já na estreia, levando o patamar da emissora de 8 para 5 pontos na Grande São Paulo.

Pelo visto, ainda havia crianças interessadas naquele resquício de TV Globinho. Agora é melhorar a performance para cativar uma nova plateia.

Por falar em infantis, o acordo do SBT com a Disney nas manhãs da emissora tem horário fixo – das 11h às 13h – e tem caráter de locação de horário. Ou seja, a Disney manda nessa faixa horária, do conteúdo aos intervalos comerciais.