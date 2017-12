Prova do líder na internet O site do BBB (www.globo.com/bbb) lançou uma brincadeira semelhante à prova do líder. Uma pessoa é selecionada entre os perfis mais acessados no site e sua missão é indicar oito participantes para uma eleição popular. O prêmio é a exposição dos quatro mais votados e do líder no site do BBB por um dia. O blog do jogo já recebeu 40 mil comentários.