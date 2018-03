Project Runway volta ao P + A em agosto Heidi Klum recebe Sarah Jessica Parker (foto) na 4ª edição do reality show Project Runway, que vai estrear no dia 28 de agosto, no canal People + Arts. A atriz, que virou ícone fashion ao interpretar Carrie Bradshaw em Sex and the City, será jurada convidada no 2º episódio da atração. Lembrando que no mesmo dia, o canal colocará no ar a aguardada 2ª temporada da série The Tudors, com Jonathan Rhys Meyers.