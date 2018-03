Project Runway sai do P + A e vai para o E! O reality show comandado pela top Heidi Klum e pelo consultor de moda Tim Gunn terá sua 5ª temporada exibida no canal E!, que adquire os direitos de exibição de Project Runway e promete reapresentar todas as edições, desde a primeira, a partir de novembro. A maratona vai preparar o público para a estreia da temporada inédita, em 2010.