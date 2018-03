Programa 'Tá no Ar' fará ainda mais piadas sobre a Globo

RIO- “Trabalhamos na Globo, mas não concordamos com tudo o que ela fala” avisou na tela a turma do Tá no Ar antes de exibir um trecho da nova temporada para jornalistas. Cheia de sátiras à emissora quando estreou, no ano passado, a atração vai continuar a tirar sarro do canal na próxima etapa, que estreia na quinta, às 22h15. Os humoristas juram que não há nenhum problema fazer graça com quem paga seus salários.

“Achei que fosse entrar e ver censores. A gente teve uma liberdade tão decepcionante”, debocha Marcelo Adnet, que faz parte do elenco e também cuida dos roteiros da produção. “Não tem restrição. A Globo acompanhou e a gente teve liberdade total. Todos os programas passam pelo crivo da direção. Não houve reclamação”, reforça o diretor Maurício Farias.

Segundo ele, as piadas com religião e outros assuntos mais escabrosos tampouco resultaram em problemas. “Quem faz humor tem preocupação, pois é uma expressão forte, tem uma certa inteligência. O público aceita quando entende. Mas é preciso ter cuidado”, reconhece Farias. Adnet acredita que é preciso ousar no humor. “Quando a gente tem uma internet anárquica, em que tudo pode, por que não seguir esse caminho? A gente tem de ser ativo nessa transformação.”

Entre as novidades da temporada está o quadro Vingança dos Famosos, em que artistas abordam anônimos assim como fãs fazem com seus ídolos. Em um dos episódios, Regina Duarte interrompe o almoço de família de um tabelião e pede que ele tire uma cópia autenticada de um documento porque a mãe dela é admiradora de quem trabalha em cartório. Ela, então, surge no restaurante com uma máquina de fotocópias.

A participação de figuras ilustres da emissora será maior desta vez. “Antes, a gente ficava acanhado de chamar alguém”, confessa Adnet. “Várias pessoas pediram para participar. Nossos amigos querem rir de si mesmos”, conta Marcius Melhem, que também integra o elenco e faz a redação final.

Ao final da temporada, estrelas do canal, como Antonio Fagundes e Serginho Groisman, farão parte do episódio especial sobre os 50 anos da Globo, em que o programa vai mostrar esquetes sobre atrações da emissora ao longo das décadas. Há inclusive uma sátira ao musical Globo de Ouro, em que Leoni canta e a atriz Isabela Garcia faz a apresentação.

Quem também surgirá em participação musical é Lulu Santos. Ele gravou uma versão bem-humorada de Assim Caminha a Humanidade, canção da primeira abertura de Malhação. Este ano, a novela adolescente completa 20 anos no ar e terá um quadro no Tá no Ar, em que o personagem Mocotó (André Marques) aparecerá em diferentes eras da história da civilização. Um personagem que estará de volta é um militante, vivido por Adnet, que analisa e critica a Globo ao longo do programa. Agora, ele terá um blog de verdade na página do programa na internet, em que vai detonar o que não der na TV.