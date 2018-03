Programa dos irmãos Jackson irá ao ar pela emissora A&E

NOVA YORK, 20 de agosto (Hollywood Reporter) - Antes do cantor Michael Jackson morrer, seus irmãos filmaram um programa piloto de uma hora para a emissora A&E que deveria incluir uma apresentação conjunta com Michael. Mas ele nunca concordou com a ideia, não gravou a cena, e morreu antes disso ser discutido novamente.

Mas fontes dizem que a A&E mostrará uma série de episódios com a vida dos irmãos Jackson, além de mostrar eles lidando com a morte de Michael.

Um porta-voz da A&E não quis fazer comentários a respeito. Fontes próximas à rede de televisão disseram que um acordo para a série ainda não está feito. O acordo original da A&E foi para um programa piloto, com material para sequências.

Ainda não foi decidido se a filmagem que existe servirá para programas de meia hora ou de uma hora.

Enquanto isso, o programa piloto --que pode incluir ao menos uma referência à morte de Michael-- será transmitido pela A&E dentro de um mês, disseram as fontes.

O acordo foi feito junto com Danny O'Donovan, que foi empresário do grupo desde que eles deixaram Motown nos anos 1970.