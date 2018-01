'Programa do Bial' estreia no canal GNT em setembro

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A historiadora e escritora Mary Del Priori encabeça a lista de entrevistados de Pedro Bial no canal GNT. O jornalista gravará a conversa com ela e mais três convidados nos próximos dias, nas dependências da produtora GW, em São Paulo, e só voltará aos estúdios pouco antes da estreia, prevista para setembro, a fim de manter a temperatura das entrevistas. Com cenário assinado por Cássio Amarante, o Programa do Bial ocupará a vaga semanal deixada por Marília Gabriela no canal. A atração terá coprodução da Globo, mesclando profissionais dos dois canais e da própria GW. E Bial já vem reservando espaço na agenda de alguns entrevistados desejados para esta temporada.

É de papel. Finalista no Festival de Banff e no Prix Jeunesse International, Porto Papel chegará ao Gloob em setembro. O canal coproduz a série com Argentina, Chile e Colômbia. Animação em stop-motion, o título tem personagens, cenários e objetos de cena todos feitos à mão.

+ de 50 horas e 30 profissionais

fazem a cobertura da semana final da Liga dos Campeões no Esporte Interativo, único canal das Américas a ter um estúdio panorâmico no estádio da decisão, em Milão

Presidente da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça foi visto saindo da sala de Laerte Rímoli, novo presidente da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), em Brasília, na tarde desta terça-feira.

A troca de governo na esfera federal conspira a favor da volta da TV Cultura – ou de parte de sua programação – à rede nacional da TV Brasil, devidamente remunerada.

Com isso, a Cultura voltaria a ser vista em mais regiões do Brasil e ainda receberia por isso, enquanto a TV Brasil sofreria um enxugamento de suas produções e profissionais.

Presente ao lançamento de Gigantes do Brasil, primeira superprodução do History, que narra a trajetória de grandes empreendedores no Brasil, Eduardo Suplicy improvisou um diálogo surreal com Tadeu Di Pietro, ator que interpreta Francesco Matarazzo, bisavô do ex-senador. O evento foi na Casa das Caldeiras, tradicional reduto dos Matarazzo, na noite de terça.

De microfone na mão, Suplicy engatou conversa que sonhava ter com o bisavô, sugerindo-lhe que aplicasse a distribuição de lucros entre os funcionários das Indústrias Matarazzo, o que teria motivado os empregados a lutar pelos negócios da família até hoje.

Os convidados se divertiram e o ator, idem. Estreia dia 4, às 22h40.

Um making of do último dia de gravações de Totalmente Demais, com elenco declamando a música de abertura da novela, está no site do folhetim no GShow.

O portal traz ainda o backstage da sequência em que Fedora, personagem de Tatá Werneck na próxima novela do horário, visita a redação da revista Totalmente Demais e se oferece para a capa.

‘Um Contra Todos’, série de Breno Silveira para a FOX, estreia dia 17 só no canal premium da programadora, o FOX Action, às 23h. Na FOX, o canal básico, a estreia será dia 20 de junho, às 22h30.