'Profissão Repórter' completa 10 anos com novo horário

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 04 Abril 2016 | 03h00

Caco Barcellos posa com a equipe do Profissão Repórter na rua, lugar de repórter, com bons motivos para celebrar. O programa que consegue fugir do lugar comum ao abordar temas de interesse público completa 10 anos no ar neste 2016. E volta ao ar esta semana, agora em novo horário, sucedendo o futebol nas noites de quarta-feira.

Festival de Curtas

TNT finalmente põe na rua seu primeiro Festival de Curtas. Anunciado em setembro passado, o projeto ganha forma agora, com lançamento oficial no dia 12 de abril, por meio de um seminário na Cinesala, da Fradique Coutinho, Vila Madalena, em São Paulo. Vice-presidente de Canais de Filmes e Séries da Turner Internacional do Brasil, Rogério Gallo abre o encontro, sustentando as motivações da iniciativa e os efeitos esperados. A ideia é selecionar seis curtas que ganharão apoio do canal na produção – por meio de leis de incentivo – e serão exibidos pelo TNT, inclusive compondo as cotas de conteúdo nacional exigidas por lei. As inscrições estarão valendo por um mês, a partir do dia 18.

Nada de intervalo: a Record preparou um capítulo quase sem intervalo para lançar a 2ª temporada de Os Dez Mandamentos, na noite de hoje. O primeiro bloco deve se estender pelo mesmo espaço onde caberiam três.

‘Adulto Esperança’ é a campanha que encerra a atual temporada do Tá no Ar: A TV na TV, amanhã, com show beneficente comandado por Jorge Bevilacqua (Welder Rodrigues), em uma edição especial de seu Jardim Urgente.

Uma bancada no estúdio reunirá personalidades “engajadas” como Tony Karlakian (Marcelo Adnet), Tenente Pitombo (Marcius Melhem), a apresentadora do Cidade Inversa, Solange (Renata Gaspar), e a entrevistadora do Papo Chato (Georgiana Goes) para receberem doações dos telespectadores.

As joias e bijus usadas por Christiane Torloni em Velho Chico foram pessoalmente escolhidas pelo diretor Luiz Fernando Carvalho. A figurinista Thanara Schonardie lhe apresentou uma mesa repleta de modelos e, a partir dali, ele fez a seleção que imagina ideal para Iolanda, papel de Carol Castro na 1ª fase.

As escolhas priorizam mais pedras e o azul, em detrimento de peças com muito brilho.

E hoje, na Bahia, o elenco da 2ª fase grava a grande celebração pelos 100 anos de Encarnação (Selma Egrei). Nas palavras do diretor, ela vai definhando e se assemelhará a uma figura de Macondo, referência a Cem Anos de Solidão.

‘Que Mundo É Esse?’ ganha 2ª temporada na GloboNews, a partir desta sexta, 8, às 23h. Dessa vez, André Fran, Felipe UFO e Michel Coeli vão até um lixão de eletrônicos em Gana, na África, e acompanham a atuação da principal empresa de reciclagem da cidade.

Anitta substitui Thiaguinho no comando do programa Música Boa Ao Vivo, do Multishow. A troca de bastão valerá a partir do dia 12.

3 mil peças tem o acervo de figurinos dos Estúdios Globo, no Rio. Metade está armazenada e metade, em uso. Parte é reciclada para novos figurinos e parte é doada, após longo tempo sem uso

“Vejo que o programa ‘sex and love’ teve que se adequar aos desejos médios” Alexandre Nero NO TWITTER, ELOGIANDO, COM RESSALVAS, O PROGRAMA ‘AMOR E SEXO’ – A ÚLTIMA TEMPORADA SE ENCERROU NO SÁBADO