Produtora de 'Peixonauta' apresenta novas séries ao mercado internacional

Firmeza? Protagonistas de cenas de tensão em I Love Paraisópolis, Lima Duarte e Caio Castro partem para o abraço nos bastidores da novela das 7. Em sequência prevista para o capítulo desta sexta, Dom Pepino ameaçará Grego e as pessoas que ele ama.

Um filme publicitário de 3 minutos num intervalo de TV aberta já não é algo normal, mas o comercial que o Itaú exibiu na sexta-feira, em break de A Regra do Jogo, continha outro item excepcional.

Em nome da causa nobre, a Globo permitiu que o filme, lançamento da campanha “Leia para uma Criança”, pegasse carona no contexto da novela. O comercial foi ao ar logo após cena em que Cássia Kis, a Djanira, atuava como professora.

Mesmo com filme tão longo , a audiência do intervalo se manteve interessada, sem queda, com 27,5 pontos no Painel Nacional de TV (PNT) do Ibope Media – 17,3 milhões de lares.

Valendo uma Harley-Davidson: O Discovery Turbo terá um estande no Salão Duas Rodas para abrigar a customização, in loco, de uma moto da grife, por Helcio Zambotto, protagonista da série Custom Club Brasil, exibida pelo canal. A moto será sorteada entre os visitantes do estande.

O Salão Duas Rodas vai de 7 a 12 de outubro, no Anhembi.

Ainda no Discovery, mudando para a sintonia Home & Health, é lá que o Batalha dos Confeiteiros, que estreou na Record nessa quarta, terá sua segunda janela de exibição, todas as terças, às 20h30.

Na Record, a estreia de Buddy Valastro em versão nacional alcançou 13 pontos de média, entre 22h15 e 23h31. A emissora também terá horário de reexibição, aos sábados: às 17h, a partir do dia 10.

No ritmo de Dia das Crianças, a rede Telecine lança, até lá, o aplicativo Telecine Zone, dedicado à programação de filmes infantis.

A ESPN quer atrair uma audiência mais jovem e embarca por isso no ESPN Games, projeto que prevê cobertura sistemática desse universo no site do canal, mais três programas semanais no WatchESPN, plataforma de vídeos ao vivo, exclusivos e on demand.

2 pontos foi a média de setembro do ‘Jornal da Record’, que em janeiro somava pouco mais que a metade disso (6,5 pontos). Os dados são do Painel Nacional de TV (PNT) do Ibope Media.