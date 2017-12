Produtor e estrela de reality show David Gest é encontrado morto em Londres

LONDRES - O produtor musical norte-americano David Gest, ex-marido da cantora e atriz Liza Minnelli, morreu em Londres nesta terça-feira, 12. Gest, que tinha 62 anos, foi encontrado no hotel Four Seasons, no bairro comercial de Canary Wharf.

O produtor, cujos créditos incluem um especial de televisão sobre o pop star Michael Jackson, se casou com Liza em 2002. Eles se separaram no ano seguinte.

Em 2006, Gest participou do reality show britânico I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here, e sua popularidade entre os telespectadores o levou a outros trabalhos na TV, incluindo seu próprio programa, o This Is David Gest.

Ele voltou aos reality shows no início deste ano, entrando na casa do Celebrity Big Brother em janeiro, mas deixou a atração 13 dias depois por motivos médicos.

A polícia de Londres disse em um comunicado: "A polícia foi chamada às 10h17 desta terça-feira, 12 de abril, ao hotel Four Seasons, em Westferry Circus, devido a relatos de uma morte sem explicação de um homem de cerca de 60 anos".

"Uma autópsia será realizada no devido momento. Estamos no processo de informar seus parentes".

A corporação disse que a morte não está sendo tratada como um acontecimento suspeito.