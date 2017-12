Produções de fora dão 2º lugar ao SBT

O SBT tem se apresentado como vice-líder de audiência na soma das 24 horas do dia. Em maio, contando só a faixa das 7h à 0h, a TV de Silvio Santos fechou sua média nacional também à frente da Record, por 6,4 X 5,9. Na faixa nobre, a Record vence o SBT por 8,2 pontos X 7,9. O caso é que nem o progresso alcançado pela TV de Edir Macedo, entre 18h e 0h, mérito da novela Dez Mandamentos e do Jornal da Record, foi suficiente para compensar a performance do SBT à tarde, horário praticamente todo tomado por reprises mexicanas, com placar é 6,7 X 5,3 favorável ao SBT. A emissora também vence a programação da IURD, da Record, na madrugada, com séries estrangeiras.

Pausa para o make up

Bruna Marquezine deu um tempo à simplicidade de Marizete, heroína da novela I Love Paraisópolis, para se permitir fotografar em editorial da revista Estilo. A atriz conta que adora uma maquiagem e não abre mão de um batom vermelho na bolsa, salvação para qualquer ocasião. A edição chega às bancas amanhã.

Entrelinhas

O ‘Vai Que Cola’ inicia mais uma temporada de gravações em novo endereço. O cenário do programa do Multishow deixou a Arena, em razão dos preparativos para a Olimpíada, e ocupa o Riocentro, onde há espaço para o palco giratório com plateia.

O Porta dos Fundos mudou temporariamente o seu logotipo, que agora estampa as cores do arco-íris, em apoio à causa LGBT. A troca vale até a próxima semana.

Interessado no foco feminino, o canal AXN liderou a audiência na TV paga entre mulheres das classes ABC, de 18 a 49 anos, durante a estreia da minissérie American Crime.

Da paquera à conquista, da DR à apresentação aos sogros, todas as etapas do namoro serão pretexto para a programação de Dia dos Namorados da MTV, no ar a partir da próxima segunda-feira.

... No pacote da MTV para o 12 de junho, estão clipes e programas como Jovens e Casados, Mais Que Amigos, Dormindo com os Sogros, De Férias com o Ex, Catfish (só com finais felizes), AYTO BR, Vampires e Faking it.

Newton Cannito conseguiu o primeiro licenciamento para produzir um projeto do Núcleo Criativo comandado por ele, um grupo formado a partir de edital da Ancine que financia a criação de novos programas de TV.

... Trata-se do documentário História Profética do Brasil, destinado à CineBrasilTV, sobre as profecias do quinto império, com música de Gilberto Gil e poemas recitados por Nanda Costa. A criação é de Cannito e de Ana Oliveira, autora do site tropicalia.org.br. e do livro Tropicália