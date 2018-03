Procure filmes pouco festejados "Se você faz parte do grupo dos ?mortais?que não conhecem os nomes dos diretores artísticos dos filmes, mas quer conhecer mais sobre cinema, fuja do óbvio. Não precisa procurar filmes complicados: comece pelo cinema europeu, com títulos como Mar Adentro e Volver. Até eu já fiquei roxa de vergonha perto de clientes por não saber detalhes dos filmes ?cult?. O jeito é assistir, garimpar, ver filmes menos festejados pela mídia. Tente o cinema asiático. E os americanos? Veja estes também, mas não só. Pequena Miss Sunshine não parece, mas é americano, sim. E muito bom." 3 do mesmo: esportes Ricky Bobby: A Toda Velocidade Um dos melhores pilotos da Nascar, Ricky Bobby tem uma mansão luxuosa, uma esposa boazuda e todo sanduíche que consegue comer. Como ele é interpretado por Will Ferrell, a diversão é mais que garantida. Ginga, a Alma do Futebol São dez personagens, de diferente níveis sociais mas unidos por uma mesma paixão: a bola. O documentário traz até nomes conhecidos, como Robinho, do Real Madrid, e Falcão, grande craque do futsal. Homens Brancos não Sabem... A rivalidade entre brancos e negros nas quadras de basquete de Los Angeles inspirou essa comédia estrelada por Woody Harrelson e Wesley Snipes, que começam a aplicar diversos truques durante os jogos.