Procura-se feia disponível

Roteiro de sucesso comprado, mexicanos devidamente domados, estúdios locados, estreia agendada, mas protagonista que é bom.... A menos de um mês do início das gravações de Bela, a Feia, versão nacional de Betty, a Feia, a Record não achou a sua mocreia com potencial de miss. Na verdade achou, mas ainda não levou.

Gisele Itiê é a aposta da rede para viver a mocinha da novela, isso se o mundo conspirar a favor. Sim, porque a atriz aceitou o convite, contando que não seria escalada para outro trabalho no mesmo período: uma personagem no novo filme de Sylvester Stallone, Os Mercenários. Bingo. A morena foi a eleita do fortão e ainda não sabe quando estará livre das filmagens do longa - boa parte rodadas em Los Angeles.

Mil nomes então surgiram no páreo: Bárbara Borges, a primeira cotada para o papel, Ana Roberta Gualda, Simone Spoladore... Mas a Record quer Gisele, e ponto. A rede aposta no talento da moça, mas viu também nesse convite de Stallone uma boa oportunidade de marketing. Oras, pensem na chamada anunciando: "Gisele Itiê, direto de Hollywood para o Rec 9 (estúdios da Record)" Acha que eles vão perder essa?

O problema é tempo. Com estreia marcada para junho, Bela, a Feia terá gravações em estúdios locados pela emissora no Polo de Cinema e Vídeo e em uma cidade cenográfica que a rede está construindo no parque Terra Encantada, ambos no Rio de Janeiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como não são da emissora, esses estúdios têm horários certos, funcionários. Gravar madrugada adentro para compensar atrasos significará muitos gastos extras. Portanto, maio é o prazo para as gravações começarem, e a rede não sabe se terá sua "estrela hollywoodiana" até lá. Ah, a novela também não tem ainda mocinho definido. Mas essa é uma outra história.