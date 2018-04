'Private Practice' e '24 Horas' na web

A estrela de Private Practice, Kate Walsh, esteve no País na semana passada para participar de um evento do Terra, que anunciou novos acordos com redes de TV para a exibição de séries em seu portal. O Terra TV, que já exibe atrações da Buena Vista como Grey's Anatomy, Desperate Housewives, Lost e Criminal Minds, passa a apresentar, desde a 1ª temporada, a série Private Practice, derivada de Grey's Anatomy.

Além disso, uma parceria com a Fox garante a exibição de 24 Horas, Prison Break, Bones, Boston Legal, Arquivo X e as animações American Dad e Family Guy. Diferentemente do site da Fox (o Mundo Fox), os episódios serão disponibilizados no Terra TV na sequência e na íntegra.

JACK BAUER DESDE O INÍCIO

O acordo com a Fox prevê a apresentação no Terra TV de todas as temporadas de 24 Horas e é válido até a oitava temporada (a série está em seu 7º ano). Prison Break também terá todos os seus 4 anos no ar na internet.

Já as outras atrações têm negociadas apenas algumas temporadas. Bones, por enquanto, só terá apresentadas as duas primeiras temporadas (já está em seu 4º ano). Boston Legal - Justiça Sem Limites poderá ser vista em seus três primeiros anos (a série terminou após cinco temporadas).

O Terra TV colocará no ar apenas as três primeiras temporadas das aventuras de Mulder e Scully do clássico Arquivo X. American Dad terá as temporadas 4 e 5 na internet; e Family Guy, as temporadas 8 e 9.