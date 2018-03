'Prison Break' volta inédito em agosto O canal Fox passará a reprisar, a partir de 12 de julho, os primeiros 13 episódios da segunda temporada do seriado Prison Break. Serão dois capítulos na seqüência, no ar toda quinta-feira, às 21 e às 22 horas. No final de agosto, a saga dos irmãos Lincoln Burrows e Michael Scofield retorna em seu 14º episódio, ainda inédito no Brasil.