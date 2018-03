Prison Break pode estar no fim

O ator Dominic Purcell disse, em entrevista com a imprensa mundial - e a reportagem do Estado lá estava, em Los Angeles -, que esta quarta temporada de Prison Break, que já está no ar nos EUA, pode ser a última. Segundo o ator, que interpreta Lincoln Burrows, o canal pediu uma temporada de 23 episódios. Para Purcell, 4 temporadas já é um número incrível para uma série nos Estados Unidos, já que muitas nem sobrevivem aos primeiros episódios ou à primeira temporada. Quando perguntado sobre o que deseja para Lincoln no fim de Prison Break, o ator respondeu: "Espero que ele chegue a um nirvana emocional." Claro que, após dizer isso, Purcell caiu na risada, afinal, nem o ator acredita que os irmãos Michael e Lincoln possam ter um final feliz. Na 4ª temporada de Prison Break, cada irmão está preso em uma cadeia diferente. Sarah, personagem de Sarah Wayne Callies, que supostamente morreu na temporada anterior, está de volta à série. O encontro entre Sarah e Michael se dá logo no primeiro episódio. A Fox só vai estrear o 4 º ano de Prison Break em março.