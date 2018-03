Principal obra de Isaac Asimov, 'Fundação' será adaptada para a TV

O roteirista e diretor britânico Jonathan Nolan será responsável pela adaptação para a TV da trilogia Fundação, clássico de um dos maiores nomes da ficção científica, Isaac Asimov. Segundo informações do portal The Wrap, ele estaria desenvolvendo o projeto secretamente há meses ao lado da HBO, com quem também produz a série Westwolrd.

Jonathan é irmão do também diretor Christopher Nolan. Juntos, os dois trabalharam em filmes como Amnésia, O grande truque, Batman - O Caveleiro das Trevas Ressurge e no recente Interestellar.

Em uma entrevista ao portal IndieWire no início do mês, o britânico já havia manifestado interesse pela série do escritor russo. Eu adoro Fundação, de Isac Asimov, que certamente não é uma obra desconhecida e faz parte de uma série de livros que todo mundo se beneficiaria em ler. É um conjunto de que influenciou muita gente e tem muitos imitadores. Mas vale voltar aos originais, pois lendo-os você verá que ali há ideias que farão sua cabeça pegar fogo".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A trilogia de Asimov nasceu nos anos 1950 e se passa milênios à frente do presente. A história tem como personagem principal o matemático Hari Seldon, criador da psico-história, uma teoria capaz de prever o futuro com base nas ações das massas humanas. Quando o método consegue prever a futura queda do Império Galático e o advento de uma era de trevas que durará 40 mil anos, o cientista cria uma fundação de artesãos e engenheiros para preservar e expandir o conhecimento da humanidade e tentar criar um novo império.

A adaptação da trilogia para o cinema era prevista desde 2003, quando a 20th Century Fox detinha os direitos de reprodução. O projeto ainda passou pelas mãos dos produtores da Warner e da Columbia Pictures, que planejava ter a adaptação dirigida por Roland Emmerich. As propostas, no entanto, não foram levadas adiante.