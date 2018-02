Primeiro paredão do BBB9 tem três indicados

Três participantes disputam o primeiro paredão do Big Brother Brasil 9 na terça-feira. O líder da semana, Norberto, indicou o artista plático Max Porto. Já a jornalista Priscila Pires e a estudante e modelo Michelle Costa foram indicadas pela casa. A estudante ficou com seis votos e a jornalista, com quatro. Newton, Mirla e Francine receberam um voto cada um. O primeiro paredão do programa acontece na próxima terça-feira, 20.